Fürth: 17-Jähriger schwer verletzt aufgefunden – Polizei sucht Zeuge

Teilen

Am Sonntagmorgen (01.10.23), gegen 6.00 Uhr, wurde ein 17 Jahre alter Jugendlicher bewusstlos auf dem Boden liegend in der Kröckelbacher Straße /Ecke Hauptstraße in Fürth von Passanten aufgefunden. Er war zuvor Gast auf einer Feier im Ort. Der Jugendliche wies unter anderem schwere Kopfverletzungen auf. Er wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Derzeit ist nicht klar, wie sich der 17-Jährige die schweren Verletzungen zuzog und ob er möglicherweise Opfer einer Straftat wurde. Der junge Mann hat derzeit keine Erinnerung an das Geschehen.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Heppenheim ermitteln in dem Fall und bitten Personen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.