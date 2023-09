Darmstadt-Dieburg: Kreistag beschließt einstimmig Fortschreibung des Schulentwicklungsplans

Teilen

Der Kreistag des Landkreis Darmstadt-Dieburg hat einstimmig bei drei Enthaltungen die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (SEP) 2023/24 bis 2027/28 beschlossen. Aufgabe des Landkreis Darmstadt-Dieburg als Schulträger, ist es mindestens alle fünf Jahre einen SEP vorzulegen. In diesem Plan wird der Bedarf an Schulplätzen und der Nachweis für diese Plätze nachvollziehbar dargelegt.

Bevölkerung wäschst – Erweiterungs- oder Neubauten notwendig

„Mit dieser Fortschreibung des Schulentwicklungsplans will der Landkreis Darmstadt-Dieburg die Weichen stellen, um gute Strukturen für eine gute Bildung vorzuhalten und den Schülerinnen und Schülern in unserem Landkreis die besten Chancen für ihren Bildungsweg bieten. Die Bevölkerung im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist in den vergangenen Jahren angewachsen und auch zukünftig ist von einem Anstieg der Schülerzahlen auszugehen. Dies führt zur Notwendigkeit Erweiterungs- oder Neubauten zu errichten, um den Bedarfen gerecht zu werden,“ erläutert der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Lutz Köhler gleich zu Beginn.

Für Bau und Unterhaltung der Schulgebäude ist der Kreis zuständig

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg ist als Schulträger für die so genannten "äußeren Schulangelegenheiten" zuständig, also für Bau und Unterhalt der Schulgebäude und Außenanlagen, die Möblierung und IT-Ausstattung der Räumlichkeiten, die Schülerbeförderung und für das nicht lehrende Personal wie zum Beispiel die Hausmeisterinnen und Hausmeister sowie die Schulsekretärinnen.

Barrierefreiheit, Digitalisierung und Ganztag sind Schwerpunkte

Daneben sind die „Barrierefreie und Digitale Schule“ sowie die ganztägigen pädagogischen Angebote die Schwerpunktthemen der nun beschlossenen Fortschreibung. Gute und zeitgemäße Schulgebäude sind für diese Schwerpunkte der Grundstein einer erfolgreichen pädagogischen Arbeit. Daher sollen die Schulbauleitlinien zeitgemäß weiterentwickelt und die finanziellen Mittel für diese Zukunftsinvestitionen bereitgestellt werden.

Breiter Beteiligungsprozess im Vorfeld

Nachdem der Erste Kreisbeigeordnete den Entwurf des SEP am 26. Juni im Kreistag eingebracht hatte, wurde dieser in einem breiten öffentlichen Beteiligungsverfahren sowie zwei Sitzungen des Schul-, Kultur- und Sportausschusses diskutiert und in einigen Details verändert. Der nun beschlossene SEP wird nun zur Genehmigung beim Hessischen Kultusministerium vorgelegt.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg