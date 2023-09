Teilen

Die neu gestaltete Freifläche der Kita Am See in Kranichstein wird mit einer Einweihungsveranstaltung am 29. September 2023 um 14:00 Uhr zur Nutzung frei gegeben. Die Übergabe erfolgt durch Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Stadtrat Michael Kolmer. Alle am Projekt Beteiligte, Eltern und Kinder sind hierzu herzlich eingeladen.