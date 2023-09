Die magische Zahl von 3.000 Ausbildungsverträgen geknackt

Teilen

Erstmals seit 2019 wurden wieder mehr als 3.000 Ausbildungsverträge im IHK-Bezirk Darmstadt Rhein Main Neckar geschlossen. Doch ist das Vor-Corona-Niveau noch lange nicht erreicht. Das Werben um Auszubildende ist harte Arbeit.

Der sachte Aufwärtstrend bei der Zahl der geschlossenen Ausbildungsverträge in Südhessen setzt sich fort. Aktuell zählt die IHK Darmstadt Rhein Main Neckar 3.028 neue Ausbildungsverträge für das Jahr 2023 in ihrem Bezirk. Das sind 291 mehr als im Vorjahr. Auch die Corona-Jahre 2021 (2.824) und 2022 (2.931) wurden hinsichtlich der Zahl der Ausbildungsverträge nach jetzigem Stand übertroffen. „Das ist aber kein Selbstläufer, sondern harte Arbeit“, sagt Dr. Marcel Walter, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung der IHK Darmstadt. „Erst kurz vor knapp konnten einige Betriebe ihren Fachkräftenachwuchs finden und binden“, berichtet er. Mit Azubi-Speed-Datings und der IHK-Lehrstellenbörse hat die IHK Darmstadt tatkräftig unterstützt, dass ihre Mitgliedsunternehmen einen passenden Auszubildenden finden. „Es sind aber nach wie vor zu wenige junge Leute, die für sich eine Ausbildung in Betracht ziehen“, sagt Geschäftsbereichsleiter Dr. Walter. Vor Corona lag die Zahl der Ausbildungsverträge bei über 3.500. „Davon sind wir noch weit entfernt“. Weiterhin blieben zu viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Im vergangenen Jahr gab es erstmals mehr offene Stellen als Bewerber. Der Fachkräftemangel sei deutlich spürbar. Zwei große Hebel sieht der IHK-Ausbildungsexperte in der schulischen Berufsorientierung sowie in einer veränderten Einstellung zur Ausbildung insgesamt. „Eine duale Ausbildung bietet die gleichen Karrierewege und Verdienstchancen wie ein Studium. Wir tun gut daran, den Ausbildungsabschluss als Start in ein Leben voller Entwicklungschancen zu begreifen – nicht als Karriere-Endstation. Die Schulen sind dabei ein ganz wichtiger Schlüssel für die Berufsfindung.“

Hinweis: Die aktuellen Zahlen bei den IHK-Ausbildungsberufen können sich noch in beide Richtungen verändern, weil zum Start des neuen Ausbildungsjahres Ausbildungsabbrüche und Nachrücker für Bewegung sorgen. Die vergleichbaren Zahlen für das neue Ausbildungsjahr werden zum Stichtag 31.12.2023 ermittelt.

Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar