Bensheim: Zusammenstoß zweier Radfahrer – Verursacherin flüchtet von der Unfallstelle

Am Donnerstag (14.09.2023), gegen 15.15 Uhr, fuhr in Bensheim, Schwanheimer Straße, eine Radfahrerin über einen Zebrastreifen in Höhe des NETTO-Marktes aus Richtung Postfiliale kommend in Richtung Bahnhof. Die Radfahrerin streifte einen Radfahrer, der die Schwanheimer Straße in Richtung Berliner Ring fuhr. Durch den Kontakt stürzte der Radfahrer, die Unfallverursacherin flüchtete mit ihrem Fahrrad. Es werden Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht gesucht sowie die Passanten, die dem gestürzten Radfahrer halfen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 8460-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen