Für mehr Barrierefreiheit: Temporäre Plattformen im Ersatzverkehr an drei Haltestellen in Griesheim

Noch bis 20. Oktober 2023 verkehren in Griesheim auf der Linie 9 Busse statt Bahnen. Die Busse der Linie 9E halten in diesem Zeitraum ersatzweise am Rand der Wilhelm-Leuschner-Straße. An drei Haltestellen – „Kantstraße“ und „Flughafenstraße“ in beide Richtungen, „St. Stephan“ in Richtung Platz Bar-le-Duc – hat die HEAG mobilo für die Dauer des Schienenersatzverkehrs in Zusammenarbeit mit der Stadt Griesheim temporäre Plattformen installiert, die mobilitätseingeschränkten Menschen das Ein- und Aussteigen erleichtern. Denn diese drei Ersatzhaltestellen befinden sich nicht auf festem Untergrund, bei schlechter Witterung müssten Fahrgäste dadurch auf rutschigem Boden aussteigen. Die Rampen sind 18 Meter lang, verfügen über ein Geländer und eine rutschfeste Aufstellfläche. In der Vergangenheit kamen sie bereits an der Haltestelle „Borsdorffstraße“ erfolgreich zum Einsatz.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH