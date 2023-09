SV 98: Punkt gegen die Fohlen

Teilen

Die Lilien haben sich am Sonntag (17.09.23) ihren ersten Punkt in der Bundesliga erkämpft, dennoch herrscht keine uneingeschränkte Freude. Mit 3:3 (3:0) endete die Partie des SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach, die aber nach einer strittigen Schiedsrichter-Entscheidung komplett kippte. Mehlem, Maglica und Skarke hatten die Hausherren bis dahin völlig verdient in Führung geschossen, ehe die Borussia nach Maglicas Hinausstellung in 40-minütiger Überzahl den Spielstand ausglich. Zum ausführlichen Spielbericht…