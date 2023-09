Rüsselsheim: 21-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Teilen

Mit einem Einhandmesser soll ein 21 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag (10.09.23) den Inhaber eines Geschäfts in der Bahnhofstraße in Rüsselsheim bedroht haben. Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei über Notruf verständigt, nachdem der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen in den Laden gestürmt war und den Inhaber bedroht haben soll. Hierbei hätte er ein Messer gezückt, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen. Anschließend flüchtete er und rannte in Richtung Bahnhofsvorplatz davon. Eine sofort herbeigeeilte Polizeistreife konnte den 21-Jährigen noch in der Bahnhofstraße überwältigen und festnehmen. Zu dem Zeitpunkt stand er unter spürbaren Alkoholeinfluss. Das Einhandmesser wurde sichergestellt und der Festgenommene ins Gewahrsam gebracht. In den eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen