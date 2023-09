Teilen

Am Freitag, 8. September 2023, findet um 19 Uhr die Abendführung „Märchen, Fabeln und Sagen“ im Zoo Vivarium statt. Im Fokus der Führung mit dem Zoopädagogen Dr. Frank Velte stehen das Auftreten von Tieren in Märchen, Fabeln und Sagen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, weshalb die Schneeeule in Asien ein gutes Image hat, dies für sie aber tödlich enden kann, was ein Lindwurm mit Reptilien zu tun hat und vieles mehr.

Treffpunkt ist am Zooeingang, es gelten die regulären Eintrittspreise. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um eine telefonische Anmeldung gebeten (Telefon: 06151 13-46900).

Eintrittskarten für den Zoo Vivarium können vorab im Online-Shop erworben werden (siehe: https://zoo-vivarium.de/online-tickets). Mit der digitalen Eintrittskarte auf dem Smartphone oder als Ausdruck kann der separate Eingang links neben der Zookasse genutzt werden.