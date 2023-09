Teilen

Wegen einer Veranstaltung in Pfungstadt fahren die Linien P und PG von Freitag (08.09.23), 11 Uhr, an bis einschließlich Montag (11.09.23), 8 Uhr, eine Umleitung. Die Haltestellen „Eberstädter Straße“ und „Zieglerstraße“ entfallen in diesem Zeitraum.