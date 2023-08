Nicht weit gekommen – 34-Jähriger nach Raub in Untersuchungshaft

Teilen

Ein 34-Jahrer alter Mann sitzt seit seiner Vorführung vor einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt in einer Justizvollzugsanstalt. Der 34-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, am Samstag (12.08.23) zuvor, einen 51 Jahre alten Darmstädter in einem Hausflur in der Kasinostraße geschlagen und seines Halsschmuckes beraubt zu haben. Nach der Anzeigenerstattung gerieten die Ermittler rasch auf die Spur des Tatverdächtigen. Er wurde festgenommen und zudem stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher. Nachdem er den Sonntag im Gewahrsam verbrachte, erfolgte am Montag (14.8.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, die Vorführung des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes. Diese endete mit dem Erlass eines Haftbefehls.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen