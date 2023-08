Pfungstadt: 86-jähriger Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Teilen

Am Donnerstagnachmittag (03.08.23) hat sich auf der Rheinstraße in Pfungstadt ein Unfall zugetragen, bei dem ein 86 Jahre alter Radfahrer verletzt wurde.

Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem grauen Nissan die Rheinstraße in Richtung Pfungstadt-Stadtmitte. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 86-Jährige von einem Grundstück im Bereich der Wormser Straße mit seinem Rad auf die Straße gefahren sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem grauen Nissan. Der 86 Jahre alte Mann wurde nach aktuellem Kenntnisstand schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurden.

Wie genau es zum Unfall kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch geprüft werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen