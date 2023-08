Standort für Neubau der Dilsbachschule in Reinheim steht fest – Landkreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Reinheim unterzeichnen Absichtserklärung

Teilen

Aufgrund der steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen, sowie die Erweiterung des Ganztagsangebotes plant der Landkreis Darmstadt-Dieburg nicht nur den Ausbau und die Modernisierung der bestehenden Schulgebäude, sondern nun den kompletten Neubau der Dilsbachschule in Reinheim.

Landkreis erwirbt Grundstücksfläche im Stadtteil Spachbrücken

„Der Landkreis Darmstadt-Dieburg beabsichtigt vier Grundstücksflächen mit einer Gesamtgröße von 7.648 m² im Reinheimer Stadtteil Spachbrücken zu erwerben. Auf den zu erwerbenden Grundstücken ist Neubau der Dilsbachschule geplant. Dies ist aufgrund der Entwicklung der dortigen Schülerzahlen absolut notwendig,“ erklärte der Schuldezernent Lutz Köhler.

Neubau der Dilsbachschule erforderlich

Im Schuljahr 2022/23 wurde die Dilsbachschule von insgesamt 91 Schülerinnen und Schüler in fünf Klassen besucht. Für die folgenden Schuljahre wird durch den Schulservice des Landkreis Darmstadt-Dieburg weiter leicht steigende Schülerzahlen prognostiziert. Somit ist zumindest vorrübergehend mit 1,5 bis 2 Zügen zu rechnen. Da die aktuelle Liegenschaft allerdings auch für eine 1-zügige ganztägig arbeitende Grundschule nicht ausreicht, wird ein Neubau im Stadtteil Spachbrücken in den Blick genommen.

Absichtserklärung unterzeichnet

Hierzu unterzeichnete der Landkreis Darmstadt-Dieburg, die Stadt Reinheim und das für die Umsetzung zuständige Da-Di-Werk Gebäudemanagement am Dienstag, den 25. Juni eine bedeutsame Absichtserklärung. „Die Stadt Reinheim verpflichtet sich schnellstmöglich die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Wir möchten eine Bebauung durch einen Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungs- und Erschließungsplan ermöglichen. Hierzu ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig. Außerdem wird die Stadtverwaltung die Bearbeitung priorisieren,“ erläutert Reinheims Bürgermeister Manuel Feick die nächsten Schritte und ergänzt: „Für die Stadt Reinheim ist die Entwicklung ein Meilenstein.“

Gesprenzschule soll ebenfalls entlastet werden

Durch den nun geplanten Neubau soll außerdem die Gerspenzschule entlastet werden. An der Gesprenzschule ist bis zum Schuljahr 2026/27 ein Anstieg der Gesamtschülerzahl um circa 70 prognostiziert. Die Anzahl der Klassen in den Stufen 1 bis 4 steigt dabei auf bis zu 16 an. Die Schule wird daher vorübergehend vierzügig. Hinzu kommen Vor- und Intensivklassen. Die geplanten Bauvorhaben in Reinheim könnten dazu führen, dass die Schule auch über einen längeren Zeitraum vierzügig bleibt. Daher ist geplant nach der Errichtung des neuen Gebäudes für die Dilsbachschule eine Anpassung der Schulbezirke vorzunehmen, durch die die Gersprenzsschule entlastet werden soll. Die Größe der neuen Dilsbachschule wird vor dem Planungsbeginn festgelegt. Aktuell wird von einer 2-Zügigkeit ausgegangen. Sollte der Bedarf zwischenzeitlich steigen, sind aber auch bis zu 3 Züge auf dem Grundstück möglich. Temporär wird der Raummehrbedarf bis zur Fertigstellung der neuen Dilsbachschule durch Containerlösungen an beiden Schulen gelöst werden.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg