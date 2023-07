Heppenheim: Frau in Unterführung angegriffen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Eine 20-Jährige Frau aus Heppenheim wurde am Samstagabend (29.07.23) unvermittelt Geschädigte eines Angriffs in einer Fußgängerunterführung.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die junge Frau gegen 20.30 Uhr im Bereich der Ludwigstraße, nahe der Fußgängerzone (Friedrichstraße). In einer Fußgängerunterführung, die von der Ludwigstraße aus in Richtung der Parkplätze am „Parkhof“ führt, wurde sie von vier Männern angesprochen und nach Bargeld gefragt. In einem unmittelbaren Moment attackierten die Unbekannten die Frau mit Schlägen und Tritten und brachten sie zu Boden. Nachdem sie feststellten, dass die Geschädigte kein Bargeld bei sich hatte, ließen die Täter von ihr ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Frau klagte über Schmerzen und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Zu den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1.Täter: männlich, 20-25 Jahre, 1,80 – 1,85 Meter groß, schwarze Haare, dunkler Teint, war zur Tatzeit mit einem schwarzen Pullover bekleidet

2.Täter: männlich, 20-25 Jahre, 1,80 – 1,85 Meter groß, schwarze Haare, dunkler Teint, war mit einem weißen T-Shirt der Marke „ALPHA“ sowie blauer Jeans bekleidet

3.Täter: männlich, 20-25 Jahre, 1,80- 1,85 Meter groß, schwarze Haare, dunkler Teint, trug ein blaues T-Shirt der Marke „ALPHA“ und eine weiße Jeans

4.Täter: männlich, 20-25 Jahre, 1,80 – 1,85 Meter groß, schwarze Haare, dunkler Teint, graue Jogginghose

Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06252/706-0 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen