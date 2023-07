Einbruch in Mehrfamilienhaus Polizei sucht Zeugen

Teilen

Zwischen 23.00 Uhr am Mittwoch (26.7.) und 06.45 Uhr am Donnerstag (27.07.23) suchten Kriminelle in Darmstadt ein Mehrfamilienhaus in der Holzhofallee heim. Die Unbekannten nutzten vermutlich ein gekipptes Fenster, um in eine dortige Wohnung zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 bei der Polizei in Darmstadt zu melden.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Handlungshinweise:

Die Haus- oder Wohnungstür sollte nicht nur ins Schloss gezogen, sondern immer zweifach abgeschlossen sein

Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten immer zu sein. Nutzen Sie, falls möglich, abschließbare Fenstergriffe. Platzieren Sie den dazugehörigen Schlüssel so, dass er von außen nicht sichtbar ist

Lassen Sie nie Schlüssel von innen in den Schlössern stecken

Deponieren Sie Haustür- oder Wohnungsschlüssel niemals unter Fußmatten oder anderen Stellen außerhalb des Hauses – geübte Täter kennen sämtliche Verstecke!

Simulieren Sie Anwesenheit. Ist es draußen dunkel, sollten im Innenraum Lampen leuchten

Schließen Sie Rollläden zur Nachtzeit

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen