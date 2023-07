Herrenloser Koffer sorgt für größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt

Teilen

Ein aufmerksamer Bürger meldete am späten Montagnachmittag (24.07.23) dem 1. Polizeirevier gegen 17.30 Uhr einen verdächtiger Koffer in der Darmstädter Wilhelminenstraße. Durch eine Funkstreife wurde der besagte Gegenstand direkt vor dem westlichen Eingangsbereich der Wilhelminenpassage aufgefunden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Koffer bereits eine längere Zeit dort stand und auch niemand beobachtet hatte, durch wen er dort abgestellt wurde. Durch weitere angeforderte Funkstreifen wurde der Fundort abgesperrt. Nachdem durch den Einsatz eines Sprengstoffspürhundes eine Gefahr ausgeschlossen werden konnte, wurde der Koffer geöffnet. In ihm befanden sich lediglich Kleidungsstücke. Koffer und Inhalt wurden im Anschluss als Fundsache sichergestellt. Nach einer Stunde konnte die Absperrung wieder aufgehoben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen