Ginsheim-Gustavsburg: Versuchter Raub auf Kiosk

Teilen

Am frühen Freitagabend (21.07.23) kam es um 17:36 Uhr in Ginsheim-Gustavsburg zu einem versuchten Raub auf einen Kiosk in der Bouguenais-Allee. Ein unbekannter Täter forderte unter Vorhalt einer Gaspistole den Ladenbetreiber auf das vorhandene Bargeld in einen Rucksack zu packen. Nachdem dieser das Geld nicht herausgab, schoss der männliche Täter mit der Gaspistole in Richtung seines Gesichts. Anschließend lief der Täter ohne Beute in den Bereich Bouguenais-Allee/Anne-Frank-Straße, wo ein zweiter Täter mit einem dunklen Roller wartete. Beide flüchteten mit dem Roller auf der Anne-Frank-Straße in südliche Richtung. Der Ladenbetreiber erlitt eine Reizung seiner Augen aufgrund der Gaskartusche. Im Rahmen der Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Täter konnten bisher nicht festgenommen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 der PD Groß-Gerau zu melden (06142/696-0).

Personenbeschreibungen:

Täter 1: männlich, 1,80m groß, schlank, schwarzer Motorradhelm, dunkleblaues oder schwarzes Oberteil, dunkelblaue/schwarze lange Hose

Täter 2: männlich, schwarzer Motorradhelm, vollständig dunkel gekleidet

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen