Verstetigung des Verkehrsversuchs: Weitere Markierungsarbeiten in der Neckarstraße

Die Verstetigung des in weiten Teilen provisorisch in der Farbe Gelb markierten Verkehrsversuchs in der Neckarstraße erfolgt in mehreren Abschnitten. Nachdem ein erster Teil der bislang gelb markierten Radverkehrsanlage in Fahrtrichtung Süd dauerhaft rot markiert wurde, wird über das Wochenende (22./23.07.23) auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Fahrtrichtung Kasinostraße ebenfalls ein erster Abschnitt neu markiert.

Weitere Markierungsarbeiten für die Verstetigung des Verkehrsversuchs im Kreuzungsbereich Rhein-/Neckarstraße erfolgen erst nach Abschluss einer für die gesamten Sommerferien 2023 geplanten Gleisbaumaßnahme der HEAG mobilo, die im gleichen Arbeitsbereich stattfindet. Die Markierungsarbeiten erfolgen dann im Zuge des Rückbaus der HEAG-Baustelle.

Die weiteren Maßnahmen in den dann noch ausstehenden Bereichen erfolgen ebenfalls abschnittsweise und werden voraussichtlich bis Ende Oktober 2023 abgeschlossen. Da es sich ausschließlich um Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen ohne Straßenumbau handelt, sind während der gesamten Laufzeit die Eingriffe in den fließenden Verkehr gering. Lediglich bei Markierungsarbeiten im Kreuzungsbereich kann es kurzfristig und stundenweise zu Sperrungen in den Nachtstunden oder am Wochenende kommen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt