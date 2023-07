Sprengung von festen Gesteinsmassen auf dem Gelände des Ludwigshöhviertels

Teilen

Bei Arbeiten an der Infrastruktur (Kanal und Netzversorgungen für Strom und Wasser) im Ludwigshöhviertel in Darmstadt ist die ausführende Firma auf feste Gesteinsmassen gestoßen, die nicht transportabel sind und daher gesprengt werden müssen. Diese Sprengungen werden am Donnerstag (20.07.) und eventuell auch am Freitag (21.07.23) stattfinden. Während der Sprengungen ist die Cooperstraße für die Durchfahrt gesperrt. Sollten die vorhandenen Felsvorkommen an diesen beiden Sprengtagen nicht ausreichend entfernt werden können, sind weitere Sprengungen frühestens ab Mittwoch (26.07.23) vorgesehen.

Das betroffene Areal befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Jefferson-Siedlung. Im Zuge der Sprengungen kann es auch in der südlich angrenzenden Heinrich-Delp-Straße zu Lärm und Erschütterungen kommen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Cambrai-Fritsch-Kaserne und der früheren Jefferson-Siedlung arbeitet die BVD New Living GmbH & Co. KG – ein Tochterunternehmen der bauverein AG – derzeit an der Infrastruktur für einen neuen Stadtteil.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt