Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Georgenhausen & Zeilhard

Vom 04. bis zum 06. August 2023 gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr Georgenhausen & Zeilhard ein abwechslungsreiches Programm, das man nicht verpassen sollte.

Am Freitag, den 04. August 2023, startet um 20 Uhr die Blue Light Party, bei der DJonas für die richtige Stimmung sorgen wird. Der Zutritt ist für alle ab 16 Jahren.

Am Samstag geht es um 17 Uhr weiter mit DJ Max, der mit seiner Musik für gute Laune sorgen wird. Währenddessen können sich die Kinder auf einer großen Hüpfburg austoben. Die Jugendfeuerwehr präsentiert sich an ihrem eigenen Stand, an dem etwas für die Kinder geboten wird.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen, begleitet von Michel’s One Man Band. Ab 14 Uhr kann man sich dann bei Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Auch an diesem Tag steht die Hüpfburg bereit, sodass die Kleinen weiterhin viel Spaß haben können.

Natürlich ist für das leibliche Wohl an allen Tagen gesorgt. Es wird eine große Auswahl an Speisen und Getränken geben, darunter auch leckere Cocktails.

Veranstaltungsort: Freiwillige Feuerwehr Georgenhausen & Zeilhard in der Dörnbachstraße 21, 64354 Reinheim/Georgenhausen.