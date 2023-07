Weiterstadt: Lastwagen brennt auf A 5 – Rund 250.000 Euro Schaden – Fahrer schwer verletzt

Teilen

Nachdem am Dienstagmittag (11.07.23), gegen 14.45 Uhr, auf der A 5, in Höhe des Parkplatzes „Brühlgraben“, an einem Lastwagen mit Auflieger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ein Reifen platzte und der 35 Jahre alte Fahrer anschließend gegen eine Betonleinwand prallte, brannte der Brummi in der Folge komplett aus. Der Fahrer verletzte sich bei dem Versuch zu löschen schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro.

Die Autobahn war für die Löscharbeiten sowie aufgrund der massiven Rauchentwicklung in beiden Richtungen bis kurz vor 16.30 voll und noch bis gegen 17.00 Uhr teilweise gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Teils staute sich der Verkehr bis über das Frankfurter Kreuz hinaus zurück.

Die Ermittlungen der Polizeiautobahnstation Südhessen zu den genauen Hintergründen des Geschehens dauern derweil an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen