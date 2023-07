B 42: Instandsetzung der Unterführung Robert-Bosch-Straße in Weiterstadt

Teilen

Seit Montag (10. Juli 2023) laufen im Zuge der Bundesstraße B 42 bei Weiterstadt die Vorarbeiten zur Instandsetzung einer Brücke, die die Robert-Bosch-Straße unter der Bundesstraße B 42 hindurchführt.

Im Rahmen der Arbeiten wird derzeit für die künftige Verkehrsführung zunächst eine Mittelstreifenüberfahrt hergestellt. Dazu wird auf der Brücke eine Stahlschutzplanke und eine Betonschutzwand zurückgebaut. Diese Arbeiten finden unter Einengung der Fahrbahn im Zeitraum zwischen 09.00 und 15.00 Uhr statt.

Am 24. Juli 2023 beginnen dann die eigentlichen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke. Die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang September 2023 an.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über verengte und verschwenkte Fahrspuren geführt. Alle Fahrspuren der B 42 bleiben während der Bautätigkeiten erhalten. Die Geschwindigkeit wird im Baustellenbereich auf 50 Stundenkilometer reduziert.

Zur Baumaßnahme:

Die beiden Teilbauwerke der 1976 errichteten Brücke wurden aufgrund ausgeprägter Schäden bereits im Jahr 2021 von unten instandgesetzt.

Jedoch kommt es nach starken Regenfällen auch in der Folge immer wieder dazu, dass die Brücke über die Widerlagerfronten entwässert. Die kommenden Bauarbeiten sollen hier Abhilfe schaffen.

Der Fahrbahnbelag auf, vor und hinter der Brücke wird erneuert. Im Bereich des Brückenanschlusses erfolgt der Austausch dabei grundhaft, also einschließlich der beiden vorhandenen Tragschichten.

In Richtung Büttelborn wird im Bereich der Widerlager jeweils ein neuer Straßenablauf gesetzt, um die Straße künftig in die bestehende Böschung zu entwässern.

Teile der Abdichtung, sowie des Korrosionsschutzes an den Widerlagern werden erneuert.

Im Rahmen der Maßnahme werden zudem kleinere Risse und Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung an der Diensttreppe instandgesetzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 470.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Quelle: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement