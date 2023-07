Neues Projekt der städtischen Kinderbetreuung und Alice-Eleonoren-Schule im Bereich Heilerziehungspflege

Teilen

Im Juni 2023 haben in Darmstadt die Alice-Eleonoren-Schule (AES) und die städtische Kindertagesstätte „Janusz-Korczak-Haus“ ein neues Kooperationsprojekt im Bereich Heilerziehungspflege gestartet. An drei Praxistagen im Janusz-Korczak-Haus lernen 16 Studentinnen und Studenten der Heilerziehungspflege die Einrichtung und deren Konzept kennen. Anschließend haben sie die Möglichkeit, eigene Angebote für die Kinder zu gestalten. Das Projekt mündet in einen Reflexionstag an der AES, an der neben den Studentinnen und Studenten die Kita-Leitung, die AES-Schulleitung und die Leitung der Abteilung Kinderbetreuung des Jugendamts teilnehmen.

„Dieses Projekt bietet allen Beteiligten einen hohen Mehrwert, indem es Theorie und Praxis verbindet und angehenden Fachkräften die Möglichkeit gibt, einen umfassenden Eindruck vom Berufsfeld der Kinderbetreuung in Darmstadt zu gewinnen. Mit der intensivierten Kooperation gibt es viele Chancen, die Arbeit in multiprofessionellen Teams aufzustellen und auszuweiten, was sich wiederum positiv auf die Inklusion in der Kinderbetreuung auswirkt. Daher freue ich mich sehr, dass mit diesem Projekt ein weiterer Impuls gesetzt wird, um dem Fachkräftemangel in der Kindertagesbetreuung zu begegnen und die Qualitätsentwicklung fortzuführen. Neben der Möglichkeit, mit Kindern in einer Kita zu arbeiten, gibt es für Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger viele weitere Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt, insbesondere in der Erwachsenenarbeit beim Eigenbetrieb Werkstätten und Wohneinrichtungen“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Seit längerem besteht zwischen den Einrichtungen der Abteilung Kinderbetreuung im Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt und den Fachschulen, die Fachkräfte für die frühkindliche Bildung und Erziehung ausbilden, eine enge Zusammenarbeit. Hier werden die Beschäftigungsmöglichkeiten von Heilerziehungspflegerinnen und -pflegern in der Arbeit mit Kindern erweitert. Daneben gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem Eigenbetrieb Werkstätten und Wohneinrichtungen und den Fachschulen im Arbeitsfeld Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt