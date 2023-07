Rüsselsheim: Nach Streit wegen Parkplatz – Polizei sucht Geschädigten

Teilen

Nach einer Auseinandersetzung wegen eines Parkplatzes vor dem Freizeitbad „An der Lache“, gerieten in Rüsselsheim am Sonntagabend (09.07.23), gegen 18.20 Uhr, zwei 61 und 57 Jahre alte Männer mit einem bislang unbekannten Kontrahenten aneinander. Die Streithähne wurden anschließend von einem Sicherheitsdienst getrennt. Der Unbekannte soll sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen am Oberkörper zugezogen haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht zur weiteren Klärung des Sachverhalts nach dem beteiligten Mann. Er soll Mitte 20 und sehr schlank sein. Er trug eine kurze, blaue Badehose. Nach dem Streit fuhr der Unbekannte mit einem Auto mit dem Teilkennzeichen GG-AA davon.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen