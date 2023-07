Michael Fuchs und Marc Mandel im Pasque-Saal in Alsbach-Hänhnlein

Teilen

Am 12. Juli 2023, um 19.30 Uhr, liest Michael Fuchs aus ‚Rausch – Gedichte‘, sowie Marc Mandel ‚Geschichten für das Dritte Jahrtausend‘ und Gedichte aus ‚Mädchenlieder‘, im Pasque-Saal im Bürgerhaus Sonne Hauptstr. 26, 64665 Alsbach-Hähnlein. Der Eintritt ist frei.

Gedichte, Gedanken, Aphorismen aus mehr als drei Jahrzehnten zusammengetragen aus traurigen Tagen, wundervollen Momenten, lieblichen Stunden, unendlichen Wochen.

All die Zeit, festgehalten in vielen tausend Zeilen möchte ich nicht fragen, ob erwünscht oder wem auch immer dient, hinter diesen Zeilen steckt ein Leben, das einst erfüllt von Wünschen und Träumen nimm sie auf die alten Lieder es war einst ganz besonders, es ist erlaubt, uns altgewordenen in der Vergangenheit zu weilen.

Poesie wird gerade in schwierigen Zeiten gebraucht. Sie kann trösten, zur Ruhe bringen, dich herausnehmen aus deinem Alltag. Poesie ist mächtig, erhebt sich über den Schmerz, das Leid, ja gar über den Tod. Lässt frohlocken und für jeden einzelnen, einen Sieg erringen. Poesie ist Luft und Liebe, sie kann uns stärken und führen in unserem Tun und Denken.

Michael Fuchs ist am 11.04.1964 in Castrop Rauxel im Herzen des Ruhrgebietes geboren. Er begann schon in der Teenager Zeit Gedichte zu schreiben. In den folgenden 45 Jahren lebte er in der Moselmetropole Trier. Inspiriert durch Poeten wie Jim Morrison zog es ihn immer wieder nach Paris. Seit 2018 lebt er an der Bergstraße und lässt sich dort von der Landschaft inspirieren. Mit seinen Gedanken, Gedichten und Aphorismen all denen möchte er die Poesie auch denen näher bringen, die bisher dazu keinen Zugang fanden.

Marc Mandel wurde 1948 geboren und war viele Jahre als Rockmusiker, Hotel-Pianist und Diskjockey unterwegs. Seit 2000 schreibt er für das Darmstädter Echo. Er veröffentlichte Kurzkrimis, eine Lyriksammlung sowie Anleitungen zum Schreiben von Gedichten und Short Stories. Bekannt wurde er insbesondere durch seine Kurz-Krimis. In diesem Jahr erscheint ein neuer Band mit ‚Geschichten für das Dritte Jahrtausend‘.

Quelle & Bild: Marc Mandel