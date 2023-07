Bischofsheim: Im „Drive In“ gewendet – 39-Jährige mit über zwei Promille

Teilen

Weil eine Autofahrerin im „Drive in“ eines Schnellrestaurants „Am Schindberg“ in Bischofsheim wendete und anschließend alles andere als platzsparend auf dem Parkplatz ihr Auto abstellte, verständigten Zeugen am Donnerstagabend (06.07.23), gegen 20.00 Uhr, die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei der 39 Jahre alten Wagenlenkerin zeigte anschließend über zwei Promille an.

Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die 39-Jährige wird sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen