Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung in Darmstadt gesucht

Für den Fortgang der Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung stehen, sucht das Kommissariat 43 in Darmstadt Zeugen mit Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Männer am Donnerstag (06.07.23) gegen 18.30 Uhr, in der Arheilger Straße aneinander. Was zunächst mit einem verbalen Konflikt begann, mündete darin, dass der noch unbekannte Täter sein Gegenüber, einem 41 Jahre alten Mann aus Darmstadt, in das Gesicht schlug. Ob er darüber hinaus dafür einen noch unbekannten Gegenstand benutzte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Infolge des Schlages erlitt der Darmstädter leichte Verletzungen, die im Nachgang ärztlich behandelt wurden. Zu dem flüchtenden Kontrahenten ist bekannt, dass er auf eine Körpergröße von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt und als „kräftig“ beschrieben wurde. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein dunkles T-Shirt und eine kurze Hose. Seine Haare waren schwarz und kurz.

Zeugenhinweise werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen