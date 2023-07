Bessungen: Berauschtes Trio entwendet Taxi – Polizei nimmt Tatverdächtige vorläufig fest

Teilen

Nichts Gutes hatten drei 14, 17 und 21 Jahre alte Tatverdächtige im Sinn, als sich am Samstagabend (01.07.23) in Darmstadt gewaltsam Zugang zu einem in der Ludwighöhstraße geparkten Taxi verschafften und mit diesem davonfuhren. Der Besitzer und Zeugen hatten sich gegen 19 Uhr bei der Polizei gemeldet, den Diebstahl gemeldet und zugleich mitgeteilt, dass sie das Auto in Richtung Kaserne fahrend, beobachten konnten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung lokalisierten die Beamten das Auto auf dem Parkplatz der Marienhöhe und nahmen in unmittelbarer Nähe das Trio fest. Bei ihrer Kontrolle zeigte sich zudem, dass sie unter dem Einfluss von Drogen standen, was ein angerauchter Joint im Fahrzeuginnenraum als Indiz verstärkte.

Das Trio aus Darmstadt, Roßdorf und Waldem kam mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme, ihre erkennungsdienstlichen Behandlungen sowie die Entnahme von Blutproben.

Der 14-Jährige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben, seine Begleiter nach Hause entlassen. Alle drei werden sich strafrechtlich verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen