Riedstadt-Wolfskehlen: Unfall auf Parkplatz – Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag (30.06.23), um kurz vor 11.30 Uhr, in Riedstadt-Wolfskehlen auf dem Parkplatz eines Restpostenmarktes in der Bertha-von-Suttner-Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor ein 86 Jahre alter Autofahrer auf dem Parkplatz beim Rangieren die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte anschließend gegen zwei weitere Fahrzeuge. Hierbei wurden auch eine 72 Jahre alte Frau und ein 73 Jahre alter Mann erfasst und verletzt. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der schwerer aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich verletzte 73-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob der 86 Jahre alte Autofahrer, der augenscheinlich unverletzt blieb, möglicherweise Gas und Bremse verwechselt haben könnte.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen