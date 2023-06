Teilen

BÜTTELBORN – Wegen Straßensanierungsarbeiten fahren die Linien WE1 und WE2 von Montag (3. Juli) an bis einschließlich 28. Juli 2023 in Worfelden in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung. Die Haltestelle „Rheinstraße Ost“ entfällt. Ersatzweise wird die Haltestelle „Friedrich-Ebert-Straße“ angefahren. Die Haltestelle „Rheinstraße West“ ist in die Straße In den Rödern auf Höhe der Hausnummern 3 und 4 verlegt, die Haltestelle „Sporthalle“ in die Straße Im Hesselrod auf Höhe der Feuerwehr.