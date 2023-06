Darmstadt belegt vordere Plätze unter hessischen Start-up-Städten

Teilen

77,9 Start-ups pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es in Darmstadt: Mit diesem Verhältnis von innovativen Jungunternehmen zu Menschen vor Ort führt die Wissenschaftsstadt die Top 10 der hessischen Start-up-Städte an. Gemessen an den absoluten Start-up-Zahlen liegt Darmstadt mit 124 Start-ups auf dem zweiten Platz hinter Frankfurt. So lauten die Ergebnisse der Auswertung → „Start-up State Hessen – Facts & Figures 2022“, die das Hessische Wirtschaftsministerium und StartHub Hessen jüngst veröffentlicht haben.

„Die sehr gute Platzierung freut uns außerordentlich und ist gleichzeitig ein Ansporn, die Gründungs- und Innovationskultur weiter zu stärken“, sagt Oberbürgermeister Hanno Benz. Das Halbfinale und Finale des Hessischen Gründerpreises 2023 auszurichten, ist ein Schritt auf diesem Weg. Hanno Benz ruft alle Darmstädter Existenzgründerinnen und -gründer auf, sich bei dem kostenlosen Wettbewerb anzumelden: „Nutzt die Chance, Euer Geschäftsmodell einem breiten Publikum zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.“

Anlässlich des Hessischen Gründerpreises hat die HEAG ihr → Poster zum Start-up-Ökosystem neu aufgelegt. Dazu sagen die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek: „Seit der Erstauflage des Posters ist das Darmstädter Start-up-Ökosystem gewachsen und die Zahl an Akteuren entsprechend größer geworden. Diese positive Entwicklung machen wir nun sichtbar und zeigen, welche Partnerinnen und Partner am Gründungsstandort Darmstadt kooperieren.“

Weiterführende Informationen

Das Hessische Wirtschaftsministerium hat die vollständige Auswertung „Start-up State Hessen – Facts & Figures 2022“ auf seiner Webseite bereitgestellt. → Einblick in den aktuellen Stand der hessischen Gründerszene.

Details zum Hessischen Gründerpreis, den Teilnahmebedingungen und Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte unter www.hessischer-gruenderpreis.de.

Informationen zum HEAG-Gründercoaching und zum HEAG-Gründerfonds stehen auf https://www.heag.de/gruenderfoerderung/ bereit.

Quelle: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)