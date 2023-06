42-Jährige nach Diebstahl in Tatortnähe festgenommen

Teilen

Eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt hat am späten Mittwochabend (28.06.23) eine 42 Jahre alte Tatverdächtige nach dem Diebstahl noch in Tatortnähe festgenommen. Kurz vor Mitternacht hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert und eine Unbekannte gemeldet, die in der Arheilger Straße in ein Auto geklettert sei und daraus mehrere Gegenstände entwendet habe. Die Polizeikräfte konnten noch im Nahbereich die beschriebene Frau antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihr stellten die Polizisten das aus dem Auto entwendete Diebesgut, unter anderem eine Brille, eine Tasche und Fahrradzubehör, sicher. Ein Abgleich ihrer Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass die Festgenommene durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Polizeistreife brachte die 42-Jährige daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt, wo sie die nächsten sieben Monaten hinter Gittern verbringen muss. Zudem wurde Strafanzeige wegen des Diebstahls erstattet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen