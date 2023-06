Weiterstadt: Von Trickdieben angesprochen und bestohlen worden

Teilen

Trickdiebe haben am Dienstag (27.06.23) auf dem Parkplatz eines Großhandel-Marktes „Im Rödling“ in Weiterstadt ihr Unwesen getrieben. Um an ihre Beute zu gelangen, gingen die Täter dabei offenbar arbeitsteilig vor. So sprach einer der Kriminellen einen Supermarktkunden gegen 11.40 Uhr vor seinem Auto an. Mit einer Frage lenkte er den auf seine Frau wartenden Mann aus Reichelsheim ab, während sich sein Komplize die Handtasche von der Rückbank schnappte. Danach entfernten sich beide.

Das Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, insbesondere hilfreiche Details den Personenbeschreibungen, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.