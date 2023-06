Vorläufige Festnahme nach versuchtem Elektroschrottdiebstahl

Teilen

Bei dem Versuch am späten Sonntagabend (25.06.23), Gegenstände aus einem Altmetallcontainer in der Eschollbrücker Straße in Darmstadt zu entwenden, hat die Polizei vier 19, 29, 30 und 51 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen.

Gegen 22 Uhr hatten sich Zeugen beim 2. Polizeirevier gemeldet und mitgeteilt, dass sich verdächtige Männer an dem Behälter zu schaffen machen. Sofort eilten die Streifenbeamten hinzu und nahmen das beschriebene Quartett vor Ort fest. Diese hatten bereits Gerätschaften als mutmaßliche Beute zum Abtransport bereitgestellt.

Bei ihrer Durchsuchung und der ihres Fahrzeuges, stellten die Ordnungshüter einen Schlagstock sicher und zudem fest, dass gegen den 29-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl, ausgestellt vom Amtsgericht Schwandorf wegen Betruges, vorlag. Die Vollstreckung konnte er durch die Zahlung der ausstehenden Geldstrafe abwenden.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen kamen alle mit zur Wache. Dort verbrachten sie die Nacht. Nach Einleitung des Verfahrens und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden die Vier wieder entlassen. Sie werden sich zukünftig wegen des Verdachts des gemeinschaftlich versuchten Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen