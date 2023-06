Gepöbelt und Hitlergruß gezeigt – 38-Jähriger wird in Fachklinik gebracht

Teilen

Pöbelnd und verbal aggressiv zeigte sich ein 38 Jahre alter Mann am Dienstagabend (20.06.23) in Darmstadt auf dem Luisenplatz. Zeugen hatten gegen 20.45 Uhr die Polizei alarmiert und den Auffälligen gemeldet, der dort aus noch nicht bekannten Gründen mit Passanten in Streit geraten war und dabei auch den Hitlergruß zeigte. Die hinzueilenden Beamten stellten den Beschriebenen noch vor Ort. Dabei zeigte sich, dass er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und zudem mit gemessenen 1,6 Promille dem Alkohol zugesprochen hatte. Die Polizisten leiteten ein Verfahren ein und brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen