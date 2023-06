Wissenschaftsstadt Darmstadt erweitert Sportangebot im Bürgerpark – Neue Boulderwand sorgt künftig für spannende Klettererlebnisse

Teilen

Im Bürgerpark in Darmstadt gibt es ab sofort mit einer Boulderwand ein neues Sportangebot. Am Mittwoch, 14. Juni 2023, eröffnete Bürgermeisterin und Sportdezernentin Barbara Akdeniz die Wand bei einem Ortstermin offiziell. Entlang der Lärmschutzwand des Bikeparks hat die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG eine neue Boulderwand errichtet. Mit zwölf Metern Länge und einer Höhe von drei Metern bietet sie ausreichend Platz für verschiedene Kletterrouten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

„Die Boulderwand stellt eine wertvolle Ergänzung der sportlichen Infrastruktur in Darmstadt dar und rundet insbesondere unser Angebot im Bürgerpark ab“, betont Bürgermeisterin Akdeniz. „Die Wand bietet sowohl Anfängerinnen und Anfängern als auch Klettererfahrenen ein herausforderndes und abwechslungsreiches Klettererlebnis – Klettern macht Spaß, trainiert Aufmerksamkeit und die Feinmotorik.“

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Konstruktion wurde eine sichere Umgebung geschaffen, in der Kletterbegeisterte ihre Fähigkeiten verbessern können. Durch den Fallschutzboden entlang der Boulderwand kann ein sicheres Umfeld für die Sportler und Sportlerinnen gewährleistet werden.

Die Bouldergriffe sind variabel einstellbar, was es ermöglicht, regelmäßig neue Routen zu setzen und somit andere Herausforderungen und Abwechslungen anzubieten. Der Bürgerpark ist bereits ein beliebter Treffpunkt für Sportlerinnen und Sportler. Mit der Eröffnung der Boulderwand erweitert sich das Angebot um eine weitere spannende Sportmöglichkeit.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt