Büttelborn: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Dienstag (13.06.2023) ereignete sich gegen 16:25 Uhr auf der L 3094 (Ortsumgehung Klein-Gerau) ein Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person. Ein 46 jähriger Motorradfahrer fuhr die L 3094 von Worfelden kommend in Richtung Büttelborn. In einer Rechtskurve verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste nach der ärztlichen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Am Motorrad und am LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die örtliche Polizei war die L 3094 für zirka 4 Stunden voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen