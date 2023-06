Teilen

Am 13. Juni 2023 um 19 Uhr lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Lesung in der Reihe Literaturszene Südhessen.

Frank Schuster liest aus seinem Roman ‚Odenwald‘ – Frankfurt: mainbook 2023.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Eine rätselhafte Krankheit breitet sich im Odenwald aus: Bäume und Pflanzen stellen ihr Wachstum ein. Rasch springt sie auf andere Regionen der Erde über. Der Sauerstoff in der Atmosphäre droht, knapp zu werden. Sind es Anzeichen des Klimawandels? Botanik-Professorin Monika Weber und Revierförster Bernd Heidereiter stoßen auf Ungeahntes: Im nahegelegenen Friedwald ist der berüchtigte Klima-Terrorist „Greenhood“ bestattet. Zufall – oder führt der ehemalige Serienmörder über seinen Tod hinaus einen mörderischen Plan aus?

Odenwald ist ein Klima-Thriller, der uns in Erinnerung ruft, wie zerbrechlich unser Ökosystem ist und wer die eigentlichen Herrscher der Erde sind: die Pflanzen.

Frank Schuster, geboren 1969. Lebt in Darmstadt, arbeitet als Redakteur des Darmstädter Echo. Davor viele Jahre Redakteur der Frankfurter Rundschau und des Öko-Test Magazins. Freier Journalist für u.a. Intro, taz, dpa. Studium der Germanistik, Anglistik, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt, Marburg und Oxford. Mitglied der Darmstädter Literaturgruppe Poseidon, www.literaturgruppeposeidon.de.

Bisherige Veröffentlichungen:

Sternenfutter (2018), Roman, mainbook Verlag, Frankfurt a.M.

Das Haus hinter dem Spiegel (2014), Jugendbuch, mainbook Verlag, Frankfurt a.M. If 6 was 9 (2003), Roman, Grübeltäter Verlag, Oldenburg

Foto: Anja Waegele