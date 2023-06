Lorsch: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Teilen

Am Sonntag (04.06.23) ereignete sich gegen 01.14 Uhr auf der B 47 im Kurvenbereich der Abfahrt Stubenwald, nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei, ein Verkehrsunfall.

Ein 27-jähriger Mann kam von der Fahrbahn ab, beschädigte Leitplanken und schleuderte in die Böschung. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 40000 Euro.

Einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen war der Mann zuvor im Bereich der AS Seeheim-Jugenheim aufgefallen, wo er nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei achtete und Gas gab. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Sein Füherschein wurde von der Polizei sichergestellt. Zudem muss eine Blutprobe zeigen, ob er sein Auto unter dem Einfluss von Alkohol fuhr.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen