Trebur: Tödlicher Verkehrsunfall

Am frühen Samstagmorgen (03.06.23) kam es um 05.20 Uhr auf der L 3040 zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 47-jähriger PKW-Fahrer noch an der Unfallstelle verstorben ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der aus dem Landkreis Groß- Gerau stammende 47-jährige die Landesstraße 3040 aus Nauheim kommend in Richtung Trebur. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Audifahrer im Verlauf einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Verkehrsunfallsachverständiger zur Klärung des genauen Unfallherganges verständigt. Die Landesstraße 3040 war für die Dauer der Unfallaufnahme für knapp drei Stunden voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen