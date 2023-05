Hessentag in Pfungstadt: Zusatzfahrten und Fahrplanänderungen auf den Linien P, PE und PG

Teilen

Von 2. bis einschließlich 11. Juni 2023 findet in Pfungstadt der 60. Hessentag statt. Für Besucher*innen des Landesfests bietet die HEAG mobilo zusätzliche Fahrten auf den Linien P, PE und PG an. Wegen des Festbetriebs werden diese Linien dabei teilweise umgeleitet. Wegen der zu erwartenden hohen Fahrgastzahlen ist eine Fahrradmitnahme auf diesen Linien während des Hessentags nicht möglich.

Linie P: Dichter Takt und verkürzte Route

Die Linie P verkehrt während des Hessentags täglich ab 10 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen der Endhaltestelle „Eberstadt Wartehalle“ und dem Pfungstädter Bahnhof. Zusätzliche Verstärkerfahrten bieten ab dem Eberstädter Bahnhof bis 1 Uhr morgens sogar einen Fünf-Minuten-Takt zum Pfungstädter Bahnhof. Alle 30 Minuten werden die Fahrten aus Eberstadt bis zur Haltestelle „Südring“ verlängert. Richtung Pfungstadt wird dann zusätzlich die Haltestelle „Christian-Stock-Straße“ angefahren, Richtung Eberstadt die Haltestelle „Odenwaldstraße“. Alle weiteren Haltestellen der Linie P in Pfungstadt entfallen.

Linien PE und PG: 30-Minuten-Takt und geänderte Route

Die Linie PE verkehrt während des Hessentags im 30-Minuten-Takt zwischen Pfungstadt Bahnhof und Hahn auf geänderter Route über die Haltestellen „Pfungstadt Bahnhof“ „Ostendstraße“, „Europakreisel“ (Platz 1), „Friedrich-Ebert-Schule“, „Ringstraße“, „Europakreisel“ (Platz 2)“, „Römer“, „Pfungstädter Straße“, „Eich“, „Eicher Straße“, „Rathaus“ und „Schulstraße“. In Richtung Pfungstadt halten die Busse zusätzlich an den Haltestellen „Hahn Hirtenstraße“ und „Pfungstadt Bahnübergang“. Am Pfungstädter Bahnhof besteht Anschluss an die Linie P Richtung Eberstadt.

Die Linie PG verkehrt ebenfalls im 30-Minuten-Takt und hält an den Haltestellen „Pfungstadt Bahnhof“ „Ostendstraße“, „Europakreisel“ (Platz 1), „Friedrich-Ebert-Schule“, „Ringstraße“, „Europakreisel“ (Platz 2)“, „Pfungstädter Straße“, „Eich“, „Eicher Straße“, „Rathaus“ und „Hahn Hirtenstraße“ und von dort auf dem regulären Linienweg bis Gernsheim Bahnhof. Die Haltestelle „Biebesheim Bahnhof“ entfällt weiterhin. In Fahrtrichtung Pfungstadt hält die Linie zusätzlich an der Haltestelle „Pfungstadt Bahnübergang“.

Änderungen während des Hessentags-Umzugs

Während des Hessentags-Umzugs am Sonntag (11. Juni) entfallen auf den Linien PE und PG die Haltestellen „Friedrich-Ebert-Schule“ und „Ringstraße“ in Pfungstadt, am Europakreisel halten die Busse nur an Platz 1. Auf der Linie P entfallen die Fahrten zwischen „Pfungstadt Bahnhof“ und „Südring“.

Weitere Informationen

Die geänderten Fahrpläne der Linien P, PE und PG stehen auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo. Allgemeine Informationen zu den Anreisemöglichkeiten zum Hessentag finden Sie auch unter hessentag2023.de/an-und-abreise.

Download: Verlauf der Linien P, PE und PG während des Hessentags

Quelle: HEAG mobilo GmbH