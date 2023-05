Die Saison der Kinderflohmärkte beginnt

Teilen

Die Kinderflohmarkt-Saison beginnt! Auch 2023 haben Kinder der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Alter von 6 bis 14 Jahren an drei Sonntagen die Möglichkeit, auf dem Friedensplatz ihr eigenes, kleines „Geschäft“ zu eröffnen und alles aus dem Kinderzimmer zum Kauf anzubieten, was neue Besitzerinnen und Besitzer finden soll. Dabei soll auch das Stöbern an anderen Ständen nicht zu kurz kommen, um vielleicht auch selbst ein „Schnäppchen“ zu machen.

„Die Darmstädter Kinderflohmärkte sind Flohmärkte von Kindern für Kinder mit dem Anspruch, deren Selbständigkeit zu fördern und ihnen zu vermitteln, dass auch sie im Stadtgeschehen ihren Platz haben. Zudem sensibilisieren sie die Kinder dafür, dass auch gebrauchte Dinge einen Wert haben und nicht weggeworfen werden müssen, nur weil sie sie selber nicht mehr benötigen“, erläutert Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Die Anmeldung erfolgt vor Ort am Stand der Kinder- und Jugendförderung der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Den teilnehmenden Kindern wird dort ein Standplatz bereitgestellt. Standgebühren gibt es nicht, die Teilnahme ist kostenlos.

Der erste Kinderflohmarkt findet am 4. Juni 2023 von 10 bis 14 Uhr statt. Am 9. Juli beginnt der Flohmarkt um 9 Uhr und endet um 13 Uhr. Die Anmeldung muss bereits um 8.30 Uhr erfolgen. Im Anschluss findet das große Basketball- Event „Open Gym“ von Netzwerk ROPE e.V. und dem ska Basketball statt. Den Saisonabschluss bildet der letzte Kinderflohmarkt am 10. September von 10 bis 14 Uhr.

Verkauft werden dürfen Spielsachen, ausgenommen Kriegsspielzeug, sowie Kleidung, Bücher, Comics und vieles mehr. Als Unterlage sollten eine Isomatte oder Decke mitgebracht werden. Tische, Kleiderständer und Ähnliches können nicht verwendet werden.

Veranstaltet werden die Kinderflohmärkte von der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Bei Regenwetter fällt der Kinderflohmarkt aus.