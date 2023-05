Trebur: Fahrzeuge kollidieren auf Landstraße

Teilen

Fünf Verletzte und etwa 28.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag (18.05.23) gegen 13.40 Uhr auf der Landstraße 3012 im Kreuzungsbereich zwischen Geinsheim und Trebur.

Ein älterer Autofahrer aus Dietzenbach fuhr auf der Hessenauer Straße aus Richtung L 3094 in Richtung Trebur (Hessenaue). Ein 27-jähriger Autofahrer aus Hochheim am Main fuhr auf der L 3012 aus Richtung Trebur (Geinsheim) in Richtung Trebur. Der ältere Autofahrer missachte die Vorfahrt des 27-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei wurden fünf Personen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen