Berufsbegleitend weiterqualifizieren: Elektrotechnik-Fernstudiengänge stellen sich vor

Die Hochschule Darmstadt (h_da) bietet in Kooperation mit dem Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund (ZFH) und der TH Aschaffenburg die berufsbegleitenden Master-Fernstudiengänge Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen an. Für Studieninteressierte findet am 25.05.23 ab 17 Uhr eine Vorstellung beider Studiengänge statt. Am 26.05.23 ab 16.30 Uhr wird über Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalte, Ablauf und Studienorganisation informiert. Um eine Voranmeldung an fernmaster.fbeit@h-da.de wird gebeten.

Im Master-Fernstudiengang Elektrotechnik werden den Studierenden aktuelle technische Inhalte, betriebswirtschaftliches Know-how und Soft Skills vermittelt. Nach sechs Semestern erwerben die Studierenden den Studienabschluss Master of Science (M. Sc.). Als Vertiefungsrichtungen stehen zur Wahl: Automatisierung, Mikroelektronik, Energietechnik oder Medizintechnik.

Da (elektro-)technische Systeme immer komplexer werden, müssen Hersteller und Zulieferer gegenüber Kunden und Behörden deren Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg nachweisen. Der Master-Fernstudiengang Zuverlässigkeitsingenieurwesen rüstet dafür, den Zukunftsthemen der Industrie 4.0 sicherheitskritisch zu begegnen und deren Umsetzung im Unternehmen zu begleiten. Die Studierenden erwerben in sechs Semestern den Studienabschluss Master of Engineering (M. Eng.).

Beide Studiengänge richten sich an Absolventinnen und Absolventen eines ersten einschlägigen elektro-/technischen Hochschulstudiums mit mindestens einjähriger Berufserfahrung nach dem ersten Studienabschluss. Auch Studieninteressierte mit qualifiziertem Techniker- oder Meisterabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Elektrotechnik können über einen Vorkurs mit Eignungsprüfung Zugang zum Masterstudium erhalten.

Bewerbungen für das kommende Wintersemester sind noch bis zum 15.07.2023 möglich unter: www.zfh.de/anmeldung

Details zu den Studiengängen finden sich unter:

www.zfh.de/master/e-technik/ und unter www.zfh.de/master/zuverlaessigkeit

Quelle: Hochschule Darmstadt