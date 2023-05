Videovorführung und Diskussion zur Digitalisierung der Finanzwelt

Teilen

Unter dem Titel „Modern Talking – Zeitgeschichte & Videoportraits zur Digitalisierung der Finanzwelt“ steht eine Veranstaltung des Zentrums verantwortungsbewusste Digitalisierung (ZEVEDI) am Dienstag, 16. Mai 2023, 18.00 Uhr im Haus der Geschichte (Karolinenplatz 3, 64289 Darmstadt Vortragssaal).

Der Künstler Rainer Lind entwirft in seinen Videointerviews Portraits von Menschen. Er erlaubt Einblicke in Lebensentwürfe und -wege, zeichnet nach, wie diese sich mit beruflichen Aufgaben und Themen verschränken. Aus der Darmstädter Künstler:innenszene ist Lind seit Langem nicht mehr wegzudenken.

Als → Mercator-Journalist in Residence im Diskursprojekt → „Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors“ holt er nun wieder eine Vielfalt von Personen vor die Kamera. Leben, Hobby oder Beruf haben sie in unmittelbare Berührung mit den Abgründen und Hoffnungen gebracht, die mit einer zunehmend digitalisierten Finanzwelt einhergehen: vom Krypto-Enthusiasten des Darmstädter Bitcoin-Stammtischs bis zur Frankfurter Oberstaatsanwältin Jana Ringwald, die täglich gegen Internetkriminalität vorgeht. So hält Rainer Lind gleichzeitig stets ein Stück (hessische) Zeitgeschichte fest.

In einer kurzen Videovorführung präsentiert Lind Ausschnitte seiner Arbeit. Im anschließenden Podiumsgespräch diskutiert Professorin Dr. Petra Gehring (ZEVEDI/TU Darmstadt), wissenschaftliche Leiterin des Diskursprojektes, mit Rainer Lind und Dr. Philip Gutbrod, dem Leiter des Instituts Mathildenhöhe. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Historischen Verein für Hessen e.V. statt.

Das Diskursprojekt eFin & Demokratie soll mehr Wissen zu den demokratierelevanten Folgen der digitalen Transformation der Finanzwelt in die breite Öffentlichkeit und Stakeholdernetzwerke tragen. Ziel des von der Stiftung Mercator geförderten Projektes ist es, Impulse für eine breitere, öffentliche Debatte zu den weitreichenden Implikationen digitaler Transformationsprozesse im Finanzsektor zu geben. Angesiedelt ist das Projekt an der Geschäftsstelle des Zentrums verantwortungsbewusste Digitalisierung (ZEVEDI) an der TU Darmstadt. ZEVEDI ist ein hessenweites Forschungs- und Kompetenznetzwerk, gefördert durch die Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

Quelle: TU Darmstadt