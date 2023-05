Reinheim: Einsatz von Polizeihubschrauber nach Flucht eines Autofahrers – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Nachdem Polizisten am Donnerstag (11.05.23), gegen 13.20 Uhr, versucht hatten, den Fahrer eines schwarzen Opel Corsa in der Geschwister-Scholl-Straße in Reinheim zu kontrollieren, ergriff der Fahrer mit dem Auto die Flucht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen war auch der Polizeihubschrauber beteiligt. Bislang konnte weder der Fahrer noch das Auto aufgefunden werden. Nach momentanem Kenntnisstand sollen sich drei junge Männer in dem Auto befunden haben.

An dem Opel war das Kennzeichen „OF-PB 69“ angebracht. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um ein zuvor entwendetes Kennzeichen. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 63300.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen