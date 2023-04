Rüsselsheim: Polizei kontrolliert E-Bikes und Pedelecs – Zweirad auf über 100 km/h getunt

Teilen

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierten am Freitag (21.04.23), in der Zeit zwischen 10.00 und 14.15 Uhr, unterstützt von einem fachkundigen Kollegen der Darmstädter Polizei, am Landungsplatz insgesamt 66 E-Bikes und Pedelecs auf Verkehrstüchtigkeit.

Bei einem 32 Jahre alten Mann aus den Niederlanden, der von den Ordnungshütern mit seinem Pedelec im Rahmen der Kontrolle gestoppt wurde, zeigten sich erhebliche Mängel. Unter anderem war das Zweirad mit einem zusätzlichen Motor und einem Chip-Tuning ausgestattet. Laut Tacho wurde eine Höchstgeschwindigkeit von über 100 km/h erreicht. Das Pedelec wurde von der Polizei für weitere technische Überprüfungen sichergestellt. Den 32-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen