Wissen Sie, wie viel radioaktives Radon bei Ihnen zu Hause ist? – Teilnehmende für Studie zur Konzentration von Radon in privaten Gebäuden gesucht

Teilen

Mit einer groß angelegten Studie möchte das Hessische Radonzentrum (HeRaZ) über das radioaktive Edelgas aufklären und gleichzeitig die Konzentration des Gases in Privathäusern in Hessen ergründen.

Die Teilnehmenden erhalten kostenfrei Messgeräte zugesandt, um bei sich zu Hause ein Jahr lang Radon zu messen. So sollen die Daten von 3.000 Haushalten in Hessen ermittelt und anschließend ausgewertet werden. Das Hessische Umweltministerium finanziert die Kampagne komplett.

Das Ziel der Studie ist herauszufinden, wie viel Radon sich in hessischen Wohnhäusern befindet, welche Häuser zu einer höheren Konzentration tendieren und wie die Daten letztlich zu der bereits vorhandenen Radonpotential-Karte passen, die die Radonkonzentration im Erdboden widergibt.

Es können Bewohnerinnen und Bewohner sowohl von Häusern als auch von Wohnungen teilnehmen. Da die handlichen Messgeräte (Exposimeter) passiv messen, muss nichts weiter getan werden als abzuwarten. Nach dem Messzeitraum werden die Geräte zurückgesendet und ausgewertet. Die Teilnehmenden erhalten ihre persönliche Auswertung kostenfrei zugesandt. Außerdem steht ihnen das HeRaZ zur Verfügung, um sie zu beraten, ob sie etwas gegen das Radon tun sollten und welche Schutzmaßnahmen bei ihnen angebracht sind.

Da sich das radioaktive Radon überall im Erdboden befindet, betrifft es alle Menschen gleichermaßen. Es tritt je nach Region in unterschiedlicher Konzentration aus, verflüchtigt sich an der Luft aber schnell. Ob und wie viel sich jedoch im eigenen Wohnhaus ansammelt, lässt sich nur durch eine Messung in den Wohnräumen feststellen. Wer dem Gas längere Zeit in hoher Konzentration ausgesetzt ist, hat ein erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Methoden, einer zu hohen Belastung entgegenzuwirken, reichen von verstärktem Lüften bis hin zu Umbaumaßnahmen.

Die Voranmeldung läuft über ein Online-Formular auf www.radon-einfach.de/messkampagne. Bei Start der Kampagne bekommen die Teilnehmenden per E-Mail den Link zum Shop für die Messgeräte zugeschickt.

Quelle: TH Mittelhessen