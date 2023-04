Schneller Fahndungserfolg nach Brandstiftung

Teilen

Am Ostermontag (10.04.23) wurde der Leitstelle Darmstadt um 12.30 Uhr ein Gebäudebrand in dem Steineckeweg in Kranichstein gemeldet.

Durch die Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte eine brennende Wohnungstüre samt Dämmmaterial rasch abgelöscht und die 56- jährige Wohnungsinhaberin durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt werden. Aufgrund der durch den Brand und die Rauchentwicklung entstandenen Schäden ist das Wohnhaus aktuell nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf mindestens 50.000.- Euro geschätzt.

Zeugen gaben gegenüber den eintreffenden Polizeistreifen an, dass eine männliche Person den Brand gelegt haben soll. Der Brandstifter sei im Anschluss an seine Tat in grobe Richtung Jagdschloss geflüchtet, wo aufgrund der Täterbeschreibung um 13.30 Uhr ein deutlich unter Alkoholeinfluss stehender 51- jähriger Tatverdächtiger aus dem Main- Kinzig- Kreis festgenommen werden konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde eine Blutentnahme durch den Richterlichen Bereitschaftsdienst angeordnet und der 51-jährige zum Zwecke weiterer strafprozessualer Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen