Lorsch: Filmbeitrag in „Aktenzeichen XY ungelöst“- ZDF-Sendung greift Raubüberfall auf Schreibwarenladen / Postfiliale auf

Teilen

Der Raubüberfall am 30.12.2021 in einem Schreibwarenladen mit angegliederter Postfiliale in Lorsch ist jetzt auch Thema eines Filmbeitrags, der am Mittwoch (12.04.23), ab 20.15 Uhr, in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ ausgestrahlt wird. In der Sendung wird eine Ermittlerin der Kriminalpolizei Heppenheim mit Rudi Cerne über den Fall sprechen. In diesem Zusammenhang werden nochmals die Bilder des Täters aus der Überwachungskamera gezeigt.

Staatsanwaltschaft und Polizei fragen: Wer kennt den Mann auf den Überwachungsbildern oder kann Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort geben? Wer hat den Täter vor oder nach der Tat beobachtet oder kann Hinweise zu einem möglicherweise von ihm benutzten Fahrzeug geben?

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat während und nach der Sendung unter der Telefonnummer 06252/706-409 ein Hinweistelefon eingerichtet.

Bild: ZDF

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen